Милан, Италия, , 21:25 — REGNUM Власти Милана в понедельник, 9 ноября, утвердили решение об отзыве лицензий у двух компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты.

В городской администрации отметили, что намерены сократить число сдаваемых в аренду единиц этого вида транспорта вдвое, до 2000.

Отзыв лицензий вызван нарушениями со стороны участников рынка: они «вывели на рынок» больше единиц транспорта, чем предполагалось, и эти транспортные средства способны развивать более высокую скорость, чем было условлено.

Летом и осенью 2020 года в Милане произошла серия ДТП с участием электросамокатов.