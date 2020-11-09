Ижевск, , 21:22 — REGNUM За неделю со 2 по 8 ноября в Удмуртии острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 7618 жителей республики. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В числе заболевших — 3619 детей в возрасте до 14 лет. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 21%.

46,5% от общего числа заболевших проживают в Ижевске — 3541 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября, в регионе вакцинировано от гриппа 26,5% населения. Всего привито 51,8% граждан от планируемого охвата вакцинацией в ходе текущей прививочной кампании. От планируемых показателей привито 74% детей и 95% беременных женщин.