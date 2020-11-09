Больцано, Италия, , 21:21 — REGNUM Власти североитальянского региона Альто Адидже 10 ноября введут режим «жесткого карантина», заявил в интервью ANSA в понедельник, 9 ноября, советник главы региона по вопросам здравоохранения Томас Видманн.

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Система перегружена, число новых заражений в регионе в 15 раз больше, чем во время общенационального карантина весной 2020 года, никакой альтернативы «жесткому карантину» с запретом всех видов деятельности, кроме работы стратегических предприятий и служб, не существует, отметил он.

По данным на 9 ноября, в Италии умерли 41 750 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 356 (днем ранее — на 331). Выздоровели 345 289 человек, за сутки этот показатель увеличился на 10 215 (днем ранее — на 6183). Число подтвержденных носителей выросло на 25 271 (днем ранее — на 32 616). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 960 373. «Рубеж» в миллион случаев, по всей видимости, будет преодолен 11 ноября.

В настоящее время заражены 573 334 человека (на 14 698 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 48 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «зеленую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.