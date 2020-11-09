Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM В Петербурге скончался последний в городе Герой Советского Союза, получивший это звание в Великую Отечественную войну, Михаил Ашик. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ветерана, сообщили в Смольном.

«Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу. За героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Владимирович был последним в нашем городе Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны», — заявил Беглов.

После войны Михаил Ашик служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе, многие годы занимался литературным трудом, писал о войне.

«Книги Михаила Ашика, его воспоминания помогают нам отстаивать правду о войне, а его жизнь служит примером безграничной любви к Родине, стойкости, мужества и героизма. Память о Михаиле Владимировиче Ашике навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил губернатор Петербурга.