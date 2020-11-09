Сыктывкар, , 20:40 — REGNUM Власти Коми продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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«До 15 декабря 2020 года продлён запрет на проведение на территории Республики Коми культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также на работу досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов», — сообщили в ведомстве.Театрам и концертным организациям предписано обеспечить соблюдение соцдистанции при нахождении зрителей в театре, в зоне кассового обслуживания и других помещениях театра.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба заявил, что республика не выдержит второго «блэкаута» и призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

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