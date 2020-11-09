Санкт-Петербург, , 20:27 — REGNUM Петербургу грозит гололедица в ночь на вторник, 10 ноября. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 10 ноября в Северной столице местами на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью +1…-1 градуса, днем +2…+4 градуса.

Как сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, на дежурство уже заступила техника, которая будет следить за покрытием мостов и набережных.

«По регламенту период зимней уборки дорог начался в Петербурге 16 октября, а первый и пока единственный снег был замечен в городе 19 октября. Благодаря плюсовой температуре он быстро растаял, и снегоуборочным машинам пришлось поработать только в Петродворцовом районе», — объяснили в ведомстве.

Однако уже в понедельник, 9 ноября, из-за серьезного похолодания техника заступила на дежурство у наиболее опасных участков дорог: мостов, путепроводов, городских набережных. Оперативно выехать на магистрали и ликвидировать скользкость готовы 124 единицы техники с противогололедными материалами.

В этом году комитет по благоустройству собирается активно применять солевые растворы для превентивной обработки дорог. Чиновники надеются, что это поможет, с одной стороны, снизить нагрузку на экосистему города, а с другой — не допустить образование наледи на улицах.