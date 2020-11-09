Сыктывкар, , 20:04 — REGNUM Республика Коми испытывает острую нехватку врачей и среднего медперсонала. Об этом в своем видеоблоге заявил глава региона Владимир Уйба.

«Нам не хватает врачей, это очень острый вопрос. Врачи, к сожалению, тоже болеют, болеет средний медперсонал. Поэтому мы рекрутировали, поставили под ружье, мобилизовали — как хотите — студентов 4-го и 5-го курсов мединститута. Мы стараемся их бросать в красную зону не сразу, но подготовленных и прошедших дополнительное обучение ставим в том числе и в красную зону», — заявил глава Коми.

Он также добавил, что обратился в федеральный Минздрв и Минобороны с просьбой выделить дополнительные кадры для лечения ковидных пациентов в Коми.