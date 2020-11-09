Подгорица, , 19:56 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Черногории остается напряженной. По данным института общественного здравоохранения, к вечеру 9 ноября 5 человек умерли от последствий COVID-19.

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За сутки было обработано 966 ПЦР-тестов из них было 357 положительных, а также 1105 экспресс-тестов, из которых положительных — 446. Итого выявили 803 новых случая заражения за сутки. Всего активных случаев в стране 7177.

Медики предупреждают, что возможно введение запрета на междугородние поездки, если люди из муниципалитетов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией продолжат нарушать меры.