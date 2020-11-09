Сыктывкар, , 19:36 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция стала опаснее. Об этом глава республики Коми Владимир Уйба сообщил в своем видеоблоге.

«Настораживает то, что инфекция стала злее и намного контагиознее. Основная причина роста заболеваемости — наличие тесных контактов и несоблюдение мер первичной профилактики. Если вспомнить апрель, май и июнь, то мы с вами тогда практически не общались, мы не ходили в крупные супермаркеты и практически не передвигались на общественном транспорте. Сегодня все это есть», — заявил глава региона.

За сутки в Коми выявили 243 больных COVID-19. Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 15 552 человека.