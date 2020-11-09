Ханты-Мансийск, , 19:16 — REGNUM В Югре участковым врачам продлили ежедневные рабочие смены до 22:00 по местному времени. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

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Решение принято из-за большого потока пациентов в период эпидемии ОРВИ и пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, в Югре продолжается рост числа суточных заражений коронавирусом. Число суточных заражений со 118 случаев 11 октября выросло до 156 9 ноября 2020 года.