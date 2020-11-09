Киев, , 18:42 — REGNUM О своём заражении коронавирусной инфекцией заявил 9 ноября украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Зеленский «Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат».

По словам украинского лидера, он хорошо себя чувствует, температура у него поднимается до 37,5 °С. Он добавил, что соблюдает самоизоляцию и «продолжает работать».

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