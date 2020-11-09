Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM По делу историка Олега Соколова в суде допросили в качестве свидетеля стороны обвинения следователя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, участвовавшего в расследовании убийства аспирантки Анастасии Ещенко, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

По делу историка Соколова допросили следователя. Объединенная пресс-служба судов СПб

Во время допроса следователь Вячеслав Беляков рассказал, что после задержания Олег Соколов давал четкие объяснения по совершенному преступлению. Отвечал на вопросы следователей, рассказывал детали ночи с 7 на 8 ноября 2019 года, когда произошло резонансное убийство.

Кроме того, Соколов в ходе допроса неоднократно выходил с адвокатом в коридор, чтобы что-то обсудить и лишь раз, из-за истерики историка, пришлось прерывать допрос и переносить его на другой день.

«Тот допрос, который мы делали под видео, был по счету вторым, потому что предыдущий допрос сорвался, поскольку у него была истерика, — пояснил суду свидетель. — Здесь он был относительно нормальным, вёл себя адекватно, хотя несколько раз за время допроса переходил на эмоции, плакал, но быстро поправлялся».

На том допросе Соколов под запись рассказал о ссоре с Ещенко, о самом убийстве, о подготовке к расчленению тела и о процессе утопления останков в Мойке.

При этом медицинская помощь Олегу Соколову при допросе не требовалась и ее ни сам задержанный, ни его адвокат не просили. Кроме того, Соколов в форме свободного рассказа довольно подробно давал о событиях, местами переходя на эмоциональное изложение.

«С ним не нужно ничего было проговаривать, он прекрасно понимал, что от него хотят, и добровольно показывал, как происходили описанные им события», — резюмировал следователь.

Напомним, процесс по делу об убийстве Ещенко близится к концу, Соколову может грозить до 15 лет лишения свободы.

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