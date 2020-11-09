Брюссель, , 18:21 — REGNUM Соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной совместно американской Pfizer и германской BioNTech, собирается подписать Европейская комиссия, написала 9 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

фон дер Ляйен «Еврокомиссия в ближайшее время подпишет с ними контракт на закупку 300 млн доз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕК объявляла, что не рассматривает вариант российской вакцины от коронавируса как части стратегии борьбы Брюсселя с COVID-19.

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При этом говорилось, что ЕК рассчитывает на западных производителей вакцин. Сегодня, 9 ноября, BioNTech и Pfizer объявили о высокой эффективности своей вакцины по итогам одной из стадий клинических испытаний.

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