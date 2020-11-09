Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM На очередном заседании суда по уголовному делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко сегодня, 9 ноября, по инициативе гособвинения были продемонстрированы видеозаписи допросов историка Олега Соколова в первые дни после убийства, совершенного в ночь на 8 ноября 2019 года. Также была показана видеозапись проведенного в те же дни следственного эксперимента в квартире Соколова и на набережной реки Мойки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в суде, 9 ноября 2020 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В этих показаниях на предварительном следствии Олег Соколов подробно рассказал следователям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу об обстоятельствах преступления, о своих действиях после убийства и после расчленения тела жертвы. При этом непосредственно в ходе суда Соколов ранее заявил о том, что «не помнит» событий после первого выстрела в направлении Ещенко и вплоть до момента своего извлечения из Мойки утром 9 ноября 2019 года.

Однако на предварительном следствии Соколов ответил на вопросы о роковой ночи, в ходе которой у него возник острый конфликт с сожительницей. По словам обвиняемого, вечером 7 ноября он встретил вернувшуюся из Москвы Анастасию Ещенко на Московском вокзале, они приехали домой к Соколову на Мойку, 82, выпили бутылку шампанского, вели разговоры на исторические и другие отвлеченные темы. Причиной вспыхнувшей ссоры, по словам Соколова, стало упоминание о его желании в очередной раз увидеться с двумя детьми от третьего брака.

По рассказу историка, Ещенко при упоминании о детях рассвирепела, вскочила из-за стола, выкрикивала оскорбления и ругательства в адрес детей, их матери и Соколова, беспорядочно бегала по квартире, затем выбежала из нее. Соколов при описании состояния Ещенко в ходе ссоры использовал такие выражения как «мегера», «ведьма», «дьявольское существо».

Через непродолжительное время Ещенко вернулась в квартиру, и конфликт, по словам Соколова, продолжился, хотя он якобы пытался этого избежать, сев за компьютер. Обвиняемый утверждает, что в один из моментов Ещенко вошла в комнату к Соколову с кухонным ножом в руках и шарфом, который он ей подарил, и начала замахиваться на сожителя.

После этого, по показаниям Соколова, он схватил незаконно хранившийся у него обрез мелкокалиберной винтовки, оказавшийся заряженным. Он сделал это якобы для того, чтобы напугать Ещенко, привести ее в чувство, при этом у Соколова законно хранился современный травматический пистолет с резиновыми пулями.

Взяв в руки обрез, Соколов выстрелил в направлении Ещенко, якобы, не стремясь попасть в нее. Тем не менее, пуля попала девушке в голову, она упала на кровать.

Следует заметить, что винтовка, из которой сделали обрез, имеет ручную перезарядку, для проведения следующего выстрела необходимо взвести рукоятку, передернуть затвор, дослав патрон в патронник, и вновь его закрыть.

«Дальше я стал стрелять в голову», — произносит Олег Соколов на видеозаписи, сделанной в ходе предварительного следствия. При этом он добавляет, что почти не помнит подробности того момента. Защита же утверждает, что следствие намеренно подталкивало Соколова к таким словам, сообщив ему в ходе допроса о серии выстрелов, которые могли быть сделаны только путем перезаряжания оружия после первого залпа.

Как сообщалось, по данным экспертизы, в голову девушки было сделано четыре выстрела. Одно ранение оказалось сквозным, остальные слепыми. Все вместе они причинили жертве смертельные повреждения мозга, из-за которых она скончалась на месте. Кроме того, еще при жизни ее душили руками, нанеся не смертельные повреждения, установили судмедэксперты.

После убийства Соколов, по его словам, выбежал из квартиры на свежий воздух, а когда вернулся, застал девушку уже без признаков жизни, ее тело начало коченеть. Ни скорую помощь, ни полицию мужчина вызывать не стал. Он попробовал поднять тело и понял, что это очень тяжело для него.

«Выбора не было, необходимо было разделить», — заявил Соколов на допросе в ноябре 2019 года.

На утро он съездил в магазин «Леруа Мерлен», где купил мешки и пилу, и в магазин ИКЕА, где приобрел новый матрас вместо того, что был залит кровью убитой Ещенко.

После этого, как установлено следствием и судом, Соколов вечером принимал двоих гостей, пил с ними французский коньяк, заедая красной икрой, и беседовал на исторические темы. Всё это время тело Ещенко находилось в соседней комнате. После ухода гостей хозяин приступил к уничтожению следов убийства.

Тело Соколов расчленял в ванне, с помощью пилы и ножа. И год назад, и сейчас в суде он отказался описывать эту страшную процедуру. Ее итогом стали четыре пакета с частями тела, которые Соколов сначала выбрасывал из окна на землю, потом спускался вниз и поочередно топил их в Мойке. Не успел он выбросить только голову — ее обнаружили в квартире.

«Один пакет не утонул, я решил его выловить, положить внутрь камень и затопить», — рассказывал Соколов. Он спустился в реку, выловил пакет, но не смог вылезти из Мойки.

Через некоторое время, замерзнув, он позвал на помощь, ему попытался помочь таксист, но не смог и вызвал скорую помощь и спасателей. Так Соколов был спасён и задержан с поличным.

Напомним, за убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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