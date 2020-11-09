Тюмень, , 17:57 — REGNUM В Тюменской области на контроле у эпидемиологов находится четыре новых очага COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Групповые заболевания COVID-19 зафиксированы в Тюменской домостроительной компании, на предприятии «Промстрой», а также в двух социальных интернатах — в психоневрологическом в городе Ялуторовске и ярковском доме для престарелых и инвалидов.

По данным на 9 ноября, общее число заболевших в очагах — 87 человек, контактных с ними — 334 человека.