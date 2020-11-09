Сан-Матео, США, , 17:28 — REGNUM В сети появился релизный трейлер консоли PlayStation 5. Его опубликовали 9 ноября на официальном YouTube-канале PlayStation.

В ролике показаны фрагменты из эксклюзивных игр будущей консоли. Среди них: Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales и др.

Напомним, консоль PlayStation 5 поступит в продажу уже 12 ноября 2020 года. В России она будет доступна только 19 ноября 2020 года.

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