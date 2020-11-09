Лондон, , 17:25 — REGNUM Разработчики игры Blood & Truth обновили своей проект для консоли PlayStation 5. Об этом сообщается на их странице в Twitter 9 ноября.

https://twitter.com/LondonStudioHQ/status/1325762871633055744

По словам разработчиков, версия для PS5 получит улучшенное разрешение и повышенную частоту кадров. Обновление будет работать не только с основной игрой, но и со всеми дополнениями для неё.

Напомним, Blood & Truth — шутер от первого лица, разработанный для устройств виртуальной реальности. Его релиз состоялся в мае 2019 года.

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