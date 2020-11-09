Лос-Анджелес, США, , 17:20 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн получил от Microsoft консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 8 ноября сообщил портал Samagame.

Режиссёр отметил, что Microsoft сделала ему такой подарок не ради рекламы — просто Ганн уже много лет является большим поклонником Xbox. Он также призвал своих фанатов «не начинать консольные войны».

Напомним, сейчас Джеймс Ганн работает над кинокомиксом «Отряд самоубийц» и его спин-оффом о герое Миротворце. Помимо этого, в разработке находится триквел фильма «Стражи Галактики».

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