Киев, , 17:21 — REGNUM С 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции и госпитализации, заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Чиновник отметил, что в связи с очень напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Украина переходит на новый этап борьбы с распространением болезни. Одна из ключевых мер — все плановые операции и плановые госпитализации запрещены.

«С сегодняшнего дня… больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью. Сейчас надо срочно увеличить с 50 тысяч до 80 тысяч количество коек, которые могут принимать больных коронавирусом», — подчеркнул он.

Следующим этапом, заявил Ляшко, может быть развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях. Главный санврач выразил надежду, что граждане будут соблюдать санитарные нормы, чтобы не понадобился этот этап и чтобы система здравоохранения «не претерпела коллапса».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня власти анонсировали введение «карантина выходного дня», что предполагает, что в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и автозаправки. Президент Зеленский поддержал это решение, дав понять, официально оно будет утверждено в ближайшее время. В последние дни Украина вышла на уровень заболеваемости порядка 10 тыс. человек в сутки. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль спрогнозировал, что к концу ноября этот показатель составит 15 тыс. человек, а к концу года — 20 тыс.