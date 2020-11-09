Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Испытания американо-немецкой вакцины от COVID-19 (разработана совместно Pfizer и BioNTech) прошли в соответствии с прежними заявлениями разработчиков, говорится 9 ноября в заявлении кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена.

Джо Байден Gage Skidmore

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Так политик прокомментировал сообщения о том, что совместная вакцина показала на стадии клинических испытаний свою эффективность. Он добавил, что «пройдёт ещё много месяцев, прежде чем состоится широкомасштабная вакцинация по всей стране».

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Как сообщало ИА REGNUM, Pfizer и BioNTech ранее распространили информацию о том, что разработанная ими вакцина «оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 у участников без каких-либо признаков предшествующей инфекции SARS-CoV-2».

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