Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует помочь властям Санкт-Петербурга отработать оптимальную структуру эпидемиологической помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудник Мариинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнили в пресс-службе, правительство Петербурга предложило Министерству здравоохранения объединить в Северной столице лучшие организационные противоэпидемические практики страны. Для обсуждения их 9 ноября в Северную столицу прибыли первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

«Это касается и подходов к организации резерва коек, и работы call-центров, и более активному внедрению телемедицины. Наш город готов быть модельным регионом в отработке этой оптимальной структуры помощи», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как считает градоначальник, система здравоохранения города выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка на нее многократно превышает расчетные параметры, и в перспективе она будет только возрастать. Беглов также отметил, что город находится в тесном общении с соседней Ленинградской областью, из-за чего пациенты не делятся на «своих» и «чужих», идет взаимное оказание помощи жителям.

Кроме того, градоначальник отметил, что в Петербурге необходимо развивать первичное медицинское звено, создать все условия для работы участковых врачей, в том числе оказать транспортную и информационную помощь.

«Человек, который заболел, должен знать, куда обращаться и как лечиться», — резюмировал Беглов.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 71 426 случаев заражения. От COVID-19 скончались 4181 человек. Выздоровел 43 501 человек.

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