Салехард, , 17:12 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 18 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 26, в Салехарде — 19, в Надымском районе — 20, в Пуровском районе — 19, в Новом Уренгое — 10, в Лабытнанги — 12.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 194 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 9 ноября зарегистрировано 22 248 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 407 человек, 160 пациентов с COVID-19 скончались.