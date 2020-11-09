Калуга, , 17:15 — REGNUM Строительство нового корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Калужской областной инфекционной больницы будет начато в самое ближайшее время. Корпус вместимостью до 1000 человек должен быть возведен в кратчайшие сроки. Об этом 9 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На территории калужской инфекционной больницы ИА REGNUM ©

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Такое решение властей области связано с необходимостью сохранить возможность получения лечения пациентам с другими заболеваниями в медицинских учреждениях региона, где в настоящее время развернуты койки для пациентов с COVID-19.

«Мы должны понимать, что ковид пришел не на один день, и решение, которое мы принимаем, исходит из необходимости сохранить медицинскую помощь для других категорий граждан», — подчеркнул руководить области Владислав Шапша.

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