Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:10 — REGNUM В Новокузнецке за пять месяцев работы ковидного госпиталя № 2 городской клинической больницы № 1 появились семь малышей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

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Уточняется, что их матери проходили лечение в медицинском учреждении из-за коронавируса. Младенцев после рождения сразу переводят в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского, где они получают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что первые роды в ковидном госпитале № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1прошли 10 июля, седьмой младенец родился 2 ноября.