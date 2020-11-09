Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров отверг просьбу студентов о скидке на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Кокшаров считает, что получаемое в дистанционном виде образование якобы остается сущностно таким же и контакт между педагогами и студентами не прекратился. Ректор добавил, что у вуза даже возросли расходы на обеспечение инфраструктуры, используемой для дистанционного образования, а также на зарплаты ответственного за неё персонала.

Руководитель не ответил на замечание студентов, что в условиях «дистанта» вузу не приходится использовать большую часть помещений и корпусов.

«Условие о стоимости обучения (перерасчет платы) не подлежит пересмотру», — заключил Кокшаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты УрФУ раскритиковали качество дистанционного обучения и потребовали сделать скидку на «дистант».

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