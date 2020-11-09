Брянск, , 17:13 — REGNUM Тонущего рыбака спас на озере в селе Лутна Клетнянского района Брянской области глава поселения Иван Диесперов. Мужчину вытащили на берег и передали медикам, сообщили 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Глава Лутенского сельского поселения проезжал через дамбу в селе вместе с сыном 1 ноября. На озере он заметил перевёрнутую лодку. Чиновник немедленно спустился к водоёму, по пути позвонив одному из членов добровольной пожарной команды села, чтобы тот как можно скорее привёз к озеру надувную лодку. Вместе со спасателем они доплыли до тонущего человека, вытащили его из воды. Оказалось, что 52-летний житель села Лутна отправился порыбачить, но, не сумев справиться с управлением мотором, оказался за бортом и не мог выбраться самостоятельно.

Глава села также входит в состав добровольной пожарной команды, которая считается одной из лучших в регионе.