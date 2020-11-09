Новосибирск, , 16:49 — REGNUM Медсестра новосибирской клинической туберкулезной больницы, которая подняла ребёнка за волосы, уволена. Об этом пишет РБК со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области.

Кроме того, в областной туберкулезной больнице уточнили, что женщину уволили ещё 6 ноября, по факту произошедшего комиссия проводит проверку. В медучреждении рассказали, что ребёнка осмотрели врачи, травм и повреждений на его теле не нашли. Как ранее сообщило ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить работу туберкулёзной больницы, где медсестра подняла ребёнка за волосы.

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