Тюмень, , 16:30 — REGNUM В Тюменской области до 22 ноября продлён режим повышенной готовности по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе продолжает действовать масочный режим. Разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры и кафе, частично открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Гражданам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 9 ноября зарегистрировано 14 79 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9479 человек, 91 пациент с COVID-19 скончался.