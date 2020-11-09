Тюмень, , 16:24 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 9 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 153 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 ноября зарегистрировано 14 79 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9479 человек, 91 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 9 ноября 26 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2271 человек — под медицинским наблюдением.