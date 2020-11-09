Село Кунашак, Челябинская область, , 16:11 — REGNUM В Кунашаке Челябинской области 22-летний гражданин не смог добиться условного наказания за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в июле 2019 года. Днём гражданин сильно превысил скорость, утратил контроль над автомашиной и выехал на обочину, сбив двоих местных жителей. Люди погибли на месте происшествия.

17 июля 2020 года Кунашакский суд назначил ему два года колонии-поселения с лишением права управлять транспортом в течение двух с половиной лет. Осуждённый и его адвокат просили об условном наказании. Однако в суде прокурор добился оставления приговора в прежнем виде.