Рязань, , 16:16 — REGNUM Уголовное дело расследуется после поражения глаз у учеников школы № 63 Рязани. К дисциплинарной ответственности привлечена директор, представление вынесено городскому отделу образования, сообщили 9 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Известно, что четырёхламповый передвижной бактерицидный облучатель работал в классе на протяжении нескольких часов. При этом дезинфекция воздуха прибором не допускается в присутствии людей. В адрес начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани внесено представление, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непрерывно работающего облучателя в сентябре 2020 года 10 учащихся школы № 62 получили поражение глаз — электроофтальмия лёгкой степени.

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