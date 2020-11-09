Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев готовится выйти с самоизоляции после заражения коронавирусом, но не перестанет носить маску, так как в городе сложилась «де-факто непростая ситуация».

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Как сообщил сам парламентарий, вся его семья уже получила первый отрицательный тест на коронавирус, но из дома их не выпустят, пока не будет готов второй.

«В пятницу получен первый тест на всех членов семьи — результат отрицательный. Сегодня ждем второго теста», — сказал Цивилев.

Он отметил, что лично у него COVID-19 проходил в легкой форме, однажды поднялась температура и наблюдалась частичная потеря обоняния.

«Но читая, что происходит сейчас с короновирусом в городе, это не повод думать о том, что ситуация нормальная и можно ни за что не опасаться. Обязательно буду носить маски и пользоваться антисептиками, соблюдать меры предосторожности. Желаю всем, кто сейчас находится в самоизоляции или моногоспиталях, пройти эту непростую ситуацию, которая сейчас у нас де-факто в городе», — заявил единоросс.

Напомним, ежесуточно в Петербурге фиксируют больше 1 тыс. новых зараженных коронавирусом. Алексей Цивилев планирует после выхода с самоизоляции начать волонтерскую работу и возобновить личный депутатский приём.

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