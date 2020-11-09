Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора перестало обновлять карту распространения COVID-19 по адресам. Информация отсутствует на сайте ведомства.

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Карта осталась на своём месте, но на ней нет никаких данных. На отсутствие информации обратил внимание автор Telegram-бота «ekb_covid_bot». который оповещает пользователей о новых случаях рядом с их местом жительства.

«Надеюсь, что прекращение публикации данных носит временный, а не постоянный характер», — выразил надежду создатель бота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карпинске (Свердловская область) прекратили публикацию статистики по COVID-19. Перед этим журналисты зафиксировали расхождения между городской и областной сводками.

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