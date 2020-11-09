Пенза, , 16:15 — REGNUM Более 60 сотрудников полиции в Пензе поучаствовали в акции «Донор в погонах». Рядом с городским зданием управления МВД был развернут мобильный пункт забора крови. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Донорство почётно! Марка Почты СССР, 1965 год

Мероприятие провели с учетом всех санитарных требований. После медосмотра и сдачи необходимых анализов полицейских допустили к сдаче крови. Биоматериал направят по назначению в медучреждения, а также оставят на хранение для экстренных случаев.

Медики отмечают, что сотрудники внутренних дел являются наиболее подготовленными донорами, они более пристально уделяют внимание своему здоровью и регулярно проходят медосмотры, поэтому и показатели крови у них в норме.

ИА REGNUM напоминает, с июня текущего года Пензенским областным клиническим центром крови заготовлено около 140 литров антиковидной плазмы, это около 600 доз. Вся заготовленная антиковидная плазма отпущена в лечебные учреждения. Там провели 509 переливаний 387 пациентам.

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