Курган, , 15:50 — REGNUM В Курганской области на помощь врачам в борьбе с COVID-19 привлекли 45 ординаторов Южно-Уральского, Омского и Тюменского медуниверситетов, а также 179 студентов Курганского медколледжа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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К примеру, ординатор 2 курса Южно-Уральского медуниверситета Алина Салихова работает консультирующим врачом-терапевтом Курганской поликлиники №2. Она вместе с коллегами из дистанционного медцентра консультирует больных COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении.

«Работаем почти без выходных, с 8 утра до 12 ночи, нагрузка очень большая», — сообщила о трудовых буднях молодой ординатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с начала пандемии на 9 ноября выявлено 6711 положительных тестов на SARS-CoV-2. От коронавируса излечились 5146 человек, 100 пациентов с COVID-19 скончались.