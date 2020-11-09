Москва, , 15:47 — REGNUM В России создан новый электронный сервис для жалоб медицинских работников на дефицит или нехватку лекарственных препаратов от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также медики смогут пожаловаться или внести предложения по недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, работе службы скорой медпомощи и т. д.

Электронный сервис запущен на портале Госуслуг. Он позволит Минздраву РФ постоянно мониторить ситуацию по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству выделить регионам дополнительно из федерального бюджета средства на приобретение лекарства для борьбы с COVID-19.

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