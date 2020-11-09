Вашингтон, , 15:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 105 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 105 927 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 972 333.

Также сообщается, что за это же время в США 457 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 237 584.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 3 881 491 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 126 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что стало новым самым большим числом за все время пандемии в стране.