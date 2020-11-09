Великий Новгород, , 16:12 — REGNUM В Новгородской области Окуловскую центральную районную больницу в ближайшие дни перепрофилируют в COVID-госпиталь на 150 мест. Об этом 9 ноября было объявлено на заседании оперативного штаба.

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По словам губернатора региона Андрея Никитина, также в ближайшее время в Новгородской области будут введены дополнительные меры по противодействию коронавирусной инфекции.

В частности, будет установлен запрет: на доступ детей до 17 лет в торговые центры без сопровождения родителей, на работу детских игровых комнат в ТЦ и местах общепита, на работу фуд-кортов за исключением территории вокзалов и АЗС.

Кроме того будут наложены ограничения на групповые экскурсии, в которых смогут принять участие не более пяти человек. Столько же гостей могут находиться на торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСах.

Помимо этого, госвласти Новгородской области и МСУ решили ограничить в численности участников совещаний до 50 человек и сократить до минимума рабочие совещания.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба за прошедшие сутки в Новгородской области зарегистрировано еще 117 случаев заражения, что на четыре инфицированных больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе заразились 8266 человек, из которых 6007 выздоровели.

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