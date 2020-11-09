Красногорск, , 15:44 — REGNUM Дистанционная поддержка граждан с коронавирусом в Подмосковье будет усилена. Об этом 9 ноября рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

По его словам, в регионе необходимо продолжать усовершенствование процессов дистанционного взаимодействия с пациентами.

«Большое внимание уделяем дистанционной медицине. Спасибо большое нашему центру в МОНИКИ, знаю, что центр работает напряженно. Это очень важная работа. Прошу вас совершенствовать свою работу», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал регионы РФ, которые сильнее пострадают от коронавируса

Читайте развитие сюжета: Из подмосковных лесов вывезли 20 тысяч кубометров мусора