Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил непростое положение северной столицы в борьбе с коронавирусом. Он указал на растущие показатели заболеваемости на прошлой неделе.

Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Она была напряженной — мы перешагнули порог в тысячу заболевших коронавирусом в сутки», — подчеркнул Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Он еще раз напомнил, что с 9 ноября Смольный ввел новые антикоронавирусные ограничения, но это решение бело «непростым».

"Приостановили работу фуд-кортов, рекомендовали перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а так же — всех специалистов старше 65 лет. Ограничили количество участников массовых мероприятий. Государственные кружки и секции перевели на дистанционный режим. Занятия в школах после каникул возобновили. Родителям предоставили возможность по их желанию перевести детей на дистанционное образование», — заявил Беглов.

Кроме того, был принят третий пакет помощи бизнесу. Так, губернатор обещал помочь туристической отрасли, которая «сильно пострадала из-за пандемии».

«Сейчас, в период пандемии, городу особенно важна федеральная поддержка», — добавил Александр Беглов.

Напомним, за последние сутки в городе коронавирус нашли у 1403 человек. В Петербург прибыла делегация из министерства здравоохранения.

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Издание «Фонтанка», ссылаясь на источники, близкие к городскому координационному штабу, утверждает, что визит не был «проверкой», а носил характер «консультации по техническим деталям».

В частности, обсуждался вопрос, как использовать федеральные медицинские учреждения в лечении COVID-пациентов, как организовать качественное лечение на дому, доставку лекарств, информационный обмен и телемедицину, так как наращивать койки в больницах бесконечно невозможно.

По данным Znak.com, прибывшие представители Минздрава ограничились совещаниями в Смольном и не посещали городские больницы.

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