Подгорица, , 15:39 — REGNUM В ряде муниципалитетов Черногории с 9 ноября по требованию института общественного здравоохранения ввели дополнительные ограничительные меры в связи с ростом новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

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Так, в муниципалитетах Подгорица, Будва, Улцинь, Мойковац, Цетинье, Жабляк школы перешли на удаленный режим обучения. Детские сады работают в прежнем режиме.

Столица Подгорица, муниципалитеты Жабляк и Мойковац попали в красную зону по число активных случаев на 100 тысяч населения. Там закрылись предприятия общественного питания, фитнес-центры, детские игровые комнаты, запрещены домашние посещения и введен комендантский час с 22:00 до 5:00.

Меры пока введены на 14 дней.