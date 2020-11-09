Ужгород, Украина, , 15:35 — REGNUM В Закарпатской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу Киев — Чоп. Об этом сообщил 9 ноября телеканал 112.ua.

«Сейчас на трассе Киев — Чоп активисты перекрыли дорогу. Они требуют, чтобы Рада приняла закон об отмене кассовых аппаратов для упрощённой системы налогообложения. Говорят, что их не слышат», — сказано в сообщении.

Участники акции предупредили, что это только начало и, если их не услышат, они будут перекрывать дороги и дальше.

Образовалась пробка из, примерно, полусотни автомобилей. Протестующие пропускают машины полиции и скорой помощи.

Напомним, ранее в Сумах местные предприниматели потребовали не ужесточать карантин, а также выступили против закона о кассовых аппаратах.

Читайте ранее в этом сюжете: В украинских Сумах предприниматели выступили против ужесточения карантина