Москва, , 15:31 — REGNUM На процесс естественной убыли населения России повлияло сочетание нескольких негативных процессов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон.

«Во-первых, в активный репродуктивный возраст вошли женщины 90-х годов рождения, а как известно это малочисленное поколение.

Во-вторых, меры, предпринятые государством, такие как введение материнского капитала, и давшие свой первоначальный эффект уже прекратили свое действие.

Детей надо растить, а при том, что на фоне кризиса нет уверенности в завтрашнем дне, население может пересмотреть свои репродуктивные планы.

В-третьих, миграционный прирост населения и без того уменьшившийся в последние годы, на фоне кризиса из-за коронавируса, снизившего мобильность граждан, конечно же не сможет компенсировать снижение рождаемости.

Правительству в последнюю очередь стоит пересматривать финансирование нацпроектов стимулирующих развитие человеческого капитала.

Это — проекты — «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». Они все жизненно необходимы для преодоления демографического кризиса», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, демографическая обстановка в России является неблагоприятной. Так, по данным Счётной палаты РФ, в январе — августе 2020 года естественная убыль населения возросла более чем на четверть.

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