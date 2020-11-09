Ханты-Мансийск, , 15:30 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 203 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 201 случай.

Всего с начала пандемии в Югре на 9 ноября зарегистрировано 30 040 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 25 056 человек, 281 пациент с COVID-19 скончался (на четыре человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 9 ноября составляет 1,03. За сутки на COVID-19 обследованы 6 563 человека, всего — 880 776. Наличие свободного коечного фонда в регионе на 9 ноября с учётом запланированных к развертыванию — 91,99%.