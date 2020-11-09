Москва, , 15:28 — REGNUM Похороны писателя Михаила Жванецкого прошли 9 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония была закрытой.

Михаил Жванецкий (сс) Anastasiya Fedorenko

Среди пришедших на похороны были министр культуры РФ Ольга Любимова, певица Алла Пугачёва, телеведущий Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник. Могила писателя находится неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.

«Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя, он нам помог выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно», — приводит ТАСС слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщало ИА REGNUM, Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. В начале октября он объявил о прекращении публичных выступлений.

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