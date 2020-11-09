Казань, , 15:33 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 9 ноября по случаю предстоящего Дня сотрудника органов внутренних дел вручил полицейским в торжественной обстановке ключи от 88 новых автомобилей.

По словам главы РТ, стабильность в республике зависит во многом от работы полиции. Правоохранители, несмотря на сложный год из-за ситуации с коронавирусом, справились со всеми поставленными задачами, сообщает «Татар-информ». Для сотрудников патрульно-постовой службы передали «УАЗы», участковые уполномоченные полиции получили «Нивы», инспекторы ГИБДД — «Шкоды».

Глава МВД по Татарии Артем Хохорин поблагодарил руководство региона за помощь и своевременно предоставленные автомобили и оборудование. В республике полицейским удается не допустить рост преступности. Кроме этого, снижаются показатели по квартирным кражам, грабежам, разбоям и уличным преступлениям, отметил руководитель ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, в марте за счет средств республиканского бюджета автопарк Росгвардии Татарии пополнился 40 новыми служебными автомобилями. Глава республики Рустам Миннихановвручил сотрудникам ключи и сказал, что новый автотранспорт позволит принимать еще более оперативные решения для обеспечения безопасности граждан.

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