Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Постоянные массовые акции протеста, которые проходят в Грузии с начала ноября, повлияют на рост темпов распространения коронавируса в стране. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 9 ноября сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Мы находимся в периоде пандемии. Такие большие собрания и затем уже неуправляемые, незащищенные процессы, разумеется, будут способствовать росту количества инфицированных в стране, и мы увидим это через одну неделю», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что свобода выражения является одним из основных прав человека, и запрещать собрания не будут. Но врач призвал всех соблюдать правила профилактики распространения инфекции.

Напомним, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они проводят массовые акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 ноября в Грузии выявили 60 680 случаев заражения коронавирусом, из которых 2927 — за последние сутки.

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