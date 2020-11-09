Псков, , 15:25 — REGNUM Возведение детского инфекционного отделения Псковской больницы, которое было начато по поручению президента России Владимира Путина, завершено на 62%. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Детское инфекционное отделение в Пскове готово на 62% . Пресс-служба администрации Псковской области.

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Напомним, после того как в области были возведены два новых инфекционных отделения взрослой больницы на 300 мест (в Пскове и Великих Луках) руководство Псковской области обратилось к президенту с просьбой помочь возвести и детское отделение. Получив согласие к строительству приступили военные строители Министерства обороны.

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Как рассказали в областной администрации, работы ведутся круглосуточно: в день задействовано около 300 человек и 14 единиц техники, ночью работают около 40 человек и две единицы техники.

«Уже выполнен монтаж несущих металлических конструкций здания, работы по устройству фасада — сейчас выполняется монтаж окон и дверей, финишная отделка стен, полов», — пояснили в пресс-службе.

Также продолжается прокладка систем канализации и водоотведения, прокладка кабеля электросетей, устройство внутренних трасс медицинских газов — работы ведутся по всем направлениям.

«Готовность объекта составляет 62%», — резюмировали в областной администрации.

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