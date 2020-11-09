Кривой Рог, Украина, , 15:26 — REGNUM В Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате нападения мужчины с холодным оружием. Об этом сообщила 9 ноября пресс-служба местного горсовета.

«По распоряжению городского головы Кривого Рога 9 ноября в городе объявлен днём траура по погибшим во время нападения злоумышленника», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге полицией был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. В результате нападения двое мужчин погибли, восемь человек получили ранения.

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