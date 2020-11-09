Самара, , 15:22 — REGNUM «Яблочный фест» в текущем году в Самарской области проходит в онлайн-формате. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, фестиваль в регионе проходит с 5 ноября по 5 декабря текущего года. При этом онлайн формат позволит значительно увеличить его географию. Его участники поделятся опытом эффективного садоводства, а также создать условия для творческой самореализации участников.

Сообщается, что на фестивале организовано семь конкурсных номинаций, в которых можно будет проявить свои таланты певцов, художников, кулинаров, фотографов, актеров и садоводов. Победители получат ценные подарки.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по кулинарии, садоводству, творчеству.

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